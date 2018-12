Polizei Aachen / Vermisste Frau, die Polizei bittet um Mitsuche

Vermisste Frau, die Polizei bittet um Mitsuche

Aachen - Seit Freitagabend wird die 81-jährige Jagoda Culibrk Eva Hein aus Aachen vermisst. Frau Culibrk hat vermutlich im Verlauf des Freitags (30.11.2018) ihre Wohnung in der Aachener Innenstadt verlassen. Sie wurde zuletzt am Donnerstagabend gesehen. Frau Culibrk ist an Demenz erkrankt und zeitweise orientierungslos. Körperlich ist sie rüstig und auch in der Lage längere Strecken zu Fuß zurück zu legen.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte Frau Culibrk nicht aufgegriffen werden. Frau Culibrk ist ca. 165 cm groß und von schmächtige Statur. Sie hat grau-braune Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer hellen Jacke und einem beigen Schal.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0241-957731201 oder 0241-9577 34210 (ausserhalb der Bürozeit).

