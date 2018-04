Polizei Aachen / Vier Festnahmen nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Vier Festnahmen nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Aachen - Kurz vor Mitternacht zum heutigen Donnerstag benachrichtigte eine Zeugin die Polizei. Sie hatte beobachtet, wie an einer Firma am Grünen Weg eine Videokamera heruntergeschlagen worden war und sich nun Personen Zugang zum angrenzenden Gelände einer Nutzfahrzeugfirma verschafft hatten. Innerhalb weniger Minuten waren mehrere Streifenwagen vor Ort. Vier Tatverdächtige ließen ihr Tatwerkzeug liegen und flüchteten zwischen die zahlreichen, abgestellten Lkw und Busse auf dem Gelände. Der als Parkplatz genutzte Teil des Geländes wurde nach Hinzuziehung weiterer Polizeistreifen umstellt und durch einen Diensthund sukzessive abgesucht. Die Feuerwehr der Städteregion unterstützte mit technischem Gerät und leuchtete die Fläche soweit als möglich aus. Nach intensiver Suche wurden die Einbrecher in der oberen Etage eines dort abgestellten Doppeldeckerbusses entdeckt. Sie hatten sich durch die Ladeluke Zugang zum Inneren verschafft, versteckt und weigerten sich zunächst, auszusteigen. Als die Polizisten den Bus dann öffneten und sie offensiv ansprachen, ergaben die Gesuchten sich letztlich und ließen sich festnehmen. Die Durchsuchungsmaßnahme des unübersichtlichen Geländes nahm knapp 1,5 Stunden in Anspruch. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und ermittelt nun u.a. die Identität des augenscheinlich volljährigen Täter-Quartetts. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 32 unter 0241/9577-33201 oder - außerhalb der Bürodienstzeit - an die Kriminalwache unter 0241/9577-34210.

