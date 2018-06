Polizei Aachen / Vier Kinder durch Reizstoff verletzt

Vier Kinder durch Reizstoff verletzt

Eschweiler - Bei einem Streit in einem Haus in der Eduard-Mörike-Straße wurden gestern Nachmittag (31.05.2018, 17.09 Uhr) vier Kinder durch Reizstoffspray verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 56-jährige Mutter eines der Kinder musste mit Kreislaufbeschwerden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand war ein im Hausflur entfachter Streit mit einer 22-jährigen ehemaligen Hausbewohnerin der Grund für die Auseinandersetzung.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen sie eingeleitet. Die Kripo hat die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat aufgenommen. (am)

