Polizei Aachen / Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall

Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall

Aachen - Zwei schwerverletzte Zweiradfahrer und Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagvormittag gegen 11.00 h auf dem Prager Ring in Aachen ereignet hatte. Ein Pkw Fahrer war auf den vorausfahrenden Fahrzeugführer aufgefahren und hatte dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst. In der Folge wurden sechs Fahrzeuge beschädigt. Zwei Rollerfahrer, die sich zwischen den Pkw befanden, wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Klinikum verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Prager Ring zwischen Gut-Dämme-Straße und Krefelder Straße gesperrt werden. Dadurch kam es im Umfeld der Unfallstelle zu nicht unerheblichen Verkehrsstörungen. Die Sperrung konnte gegen 12.30 h aufgehoben werden.

