Polizei Bielefeld / Festnahme nach Ankündigung einer Gewalttat

Festnahme nach Ankündigung einer Gewalttat

Bielefeld - MK / Bielefeld - Windflöte - Am Samstagabend, 24.03.2018, erhielt die Polizei Bielefeld Kenntnis über die Ankündigung eines 38-Jährigen zu einer Gewalttat gegen eine weitere Person.

Der 38-jährige Bielefelder hatte per Textnachricht gedroht, noch am Samstag jemanden töten zu wollen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Bielefelder an einer psychischen Erkrankung leiden. Der Mann hatte bereits in der Vergangenheit Einsätze der Polizei ausgelöst.

Nach Einschätzung der Polizei war eine Gefährdung für andere Personen und eine Eigengefährdung des Mannes nicht auszuschließen.

Der 38-Jährige hielt sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Veilchenweg auf. Rund um das Wohnhaus richteten Polizeibeamte eine Absperrung ein. Zudem wurden Beamte einer Spezialeinheit alarmiert.

Gegen 23:00 Uhr nahmen die Beamten der Spezialeinheit den 38-Jährigen in der Wohnung fest. Der Mann blieb unverletzt und wurde wegen seiner Erkrankung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

OTS: Polizei Bielefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12522.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ Pressestelle Kurt-Schumacher-Straße 46 33615 Bielefeld

Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020 Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232 Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021 Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022 Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0