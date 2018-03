Polizei Bielefeld / PKW-Fahrer scheitert bei Fluchtversuch

PKW-Fahrer scheitert bei Fluchtversuch

Bielefeld - HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Montag, den 26.03.2018, flüchtete ein Ford-Fahrer an der Feldstraße zu Fuß vor der Polizei. Die Beamten schnappten den Bielefelder wenig später an der Herforder Straße.

Um 01:45 Uhr fuhr ein 18-jähriger Bielefelder mit einem Ford Focus von einem Parkplatz auf die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den vollbesetzten Wagen und folgte ihm. Der PKW-Fahrer bog bei Erkennen der Polizei in die Feldstraße ein, hielt den Wagen auf einem Parkplatz an und flüchtete zu Fuß, während seine Mitfahrer zurückblieben.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizisten in Zivil den 18-Jährigen an der Herforder Straße. Obwohl die Beamten in dem Wagen die Papier des 18-Jährigen sowie in seiner Tasche die Ford-Schlüssel fanden, stritt er die Fahrt ab. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

