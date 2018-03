Polizei Bielefeld / Täter überfallen Jugendliche

Täter überfallen Jugendliche

Bielefeld - HC/ Bielefeld-Heepen-

Am Donnerstag, den 22.03.2018, zeigte ein Jugendlicher bei der Polizei an, dass er und sein Freund von zwei Räubern in Heepen überfallen worden sei.

Am Mittwoch, den 21.03.2018, gegen 20:15 Uhr, ging der 16-Jährige in Begleitung seines Freundes aus dem Kreis Herford von der Amtmann-Bullrich-Straße in Richtung Alter Postweg. Als sie durch ein Parkgelände gingen, kamen zwei maskierte Personen von der Seite und forderten die Herausgabe von Geld. Der Bielefelder gab sofort einen Geldschein an die Täter. Als sein Begleiter zögerte, schlugen die Räuber auf ihn ein. Sie nahmen ihm sein Geld ab und flüchteten. Das Opfer erlitt Verletzungen an der Hand und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die zwei Tatverdächtigen waren maskiert. Einer war 190 cm groß und breit gebaut. Der Zweite war ungefähr 184 cm groß und von normaler Statur.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

