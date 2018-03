Polizei Bielefeld / Unfall an OWD Abfahrt Johannistal - Zeugen ...

Unfall an OWD Abfahrt Johannistal - Zeugen gesucht

Bielefeld - MK / Bielefeld - Gadderbaum - Die Polizei sucht den Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges, das am Donnerstag, 22.03.2018, an einem Verkehrsunfall auf dem Ostwestfalendamm in Richtung Innenstadt beteiligt war. Autofahrer, die den Anstoß beobachtet haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter: 0521 / 545-0.

Eine 51-jährige Bielefelderin befand sich gegen 09:25 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf dem OWD. Sie kam aus Richtung Südring.

Auf dem zweispurigen Verzögerungsfahrstreifen in Richtung Johannistal nahm die Skoda Fahrerin plötzlich einen Einschlag, an der hinteren linken Seite ihres Pkw, wahr. Durch den Anstoß schleuderte sie mit ihrem Skoda und stieß mit einem Mazda auf dem linken Fahrstreifen des OWD zusammen.

Die Skoda Fahrerin, ihre Beifahrerin und der 59-jährige Mazda Fahrer aus Beckum blieben unverletzt. Den Sachschaden an den beiden Pkw schätzten Polizeibeamte auf 9.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

OTS: Polizei Bielefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12522.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ Pressestelle Kurt-Schumacher-Straße 46 33615 Bielefeld

Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020 Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232 Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021 Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022 Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0