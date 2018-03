Polizei Bielefeld / Unfall mit 3 Verletzten auf der A 33

Unfall mit 3 Verletzten auf der A 33

Bielefeld - Bu. Am Samstagmittag, um 12.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 33, in Fahrtrichtung Brilon, zwischen den Anschlussstellen Sennelager und Schloss-Neuhaus, ein Unfall mit 3 beteiligten Pkw, wobei ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte zu beklagen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Bielefelder mit seinem Ford den rechten Fahrstreifen und wollte zum Überholen auf den linken wechseln. Dort näherte sich ein 47-jähriger Paderborner mit seinem Audi, so dass der Fordfahrer zurücklenkte und ins Schleudern geriet. Er prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und geriet dann quer über die Fahrbahn gegen die Mittelschutzplanke. Der nachfolgende Audifahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Ford. Im Anschluss stieß noch ein 50-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Fiat gegen die Fahrzeuge, blieb aber unverletzt. Der Bielefelder Fordfahrer musste stationär im Krankenhaus verbleiben. Der Audifahrer sowie sein 9-jähriger Sohn als Beifahrer, konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der Ford und der Audi wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

OTS: Polizei Bielefeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/12522 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_12522.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ Pressestelle Kurt-Schumacher-Straße 46 33615 Bielefeld

Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020 Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232 Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021 Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022 Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0