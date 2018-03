Polizei Bielefeld / Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten ...

Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind auf der BAB 2

Bielefeld - Am Abend des 16.03.2018 gegen 19:58 Uhr ereignete sich auf der BAB 2 am Bielefelder Berg ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 31 jährige Fahrerin aus Bielefeld eines PKW BMW verlor beim Überholen eines LKW im Gefällstück des Bielefelder Berges in Richtung Dortmund die Kontrolle über ihren PKW und geriet ins Schleudern. Sie prallte gegen den neben ihr auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW mit Anhänger aus Braunschweig, welcher von einem 22 jährigen Kraftfahrer gelenkt wurde. Daraufhin verlor sie gänzlich die Kontrolle über den PKW, welcher im Anschluss in die linke und rechte Schutzplanke prallte. Ein im Fond des PKW befindliches 9 jähriges Mädchen aus Bielefeld wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde mittels Rettungswagen einem nahe gelegenen Krankenhaus zugeführt. Am PKW BMW entstand ein Sachschaden von ca. 30000 EUR, am LKW ein Schaden von 3000 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen der BAB 2 gesperrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

