Polizei Bochum / 22-Jähriger mischt sich in ...

22-Jähriger mischt sich in Personalienfeststellung ein und verletzt Polizisten

Herne - Am 7. September, gegen 18.25 Uhr, ist ein Polizist in einer Asylbewerberunterkunft in Wanne-Eickel verletzt worden. Ein 22-jähriger Bewohner schlug den Beamten mitten ins Gesicht.

Bei einer Personalienfeststellung eines Bewohners mischte sich der unbeteiligte 22-Jährige ein. Aggressiv störte er die polizeiliche Maßnahme, so dass auch Sicherheitspersonal einschreiten musste. Der Mann schlug dem Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Beamten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er verblieb nicht mehr dienstfähig.

Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für die weiteren Maßnahmen zur Wache gebracht.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

