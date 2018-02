Polizei Bochum / 7-Jähriger von Auto angefahren

7-Jähriger von Auto angefahren

Herne - Am 31. Januar, gegen 18.45 Uhr, kam es in Herne auf der Holsterhauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Auto auf der Koniner Straße und wollte nach links auf die Holsterhauser Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 7-jährigen Herner Jungen, der dort mit seiner Mutter (32) bei grüner Fußgängerampel die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und musste leicht verletzt mittels Rettungswagen in eine Herner Kinderklinik gebracht werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Marco Bischoff Telefon: 0234 9091022 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/