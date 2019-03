Polizei Bochum / Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Alkoholisierter Radfahrer (56) gestürzt

Herne - Ohne Fremdeinwirkung ist ein 56-jähriger Herner am gestrigen 24. März, gegen 18.35 Uhr, in Herne gestürzt. Im Bereich der Gartenstraße 71, aus Richtung Horststraße kommen, verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad. Mit einem Rettungswagen musste er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Herner stark alkoholisiert war. Einen Alkoholtest konnte er nicht durchführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

