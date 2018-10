Polizei Bochum / Alleinunfall: 51-Jährige verletzt sich schwer

Alleinunfall: 51-Jährige verletzt sich schwer

Bochum - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Dienstagmittag, 2. Oktober, ist eine 51-jährige Kradfahrerin aus Witten schwer verletzt worden.

Gegen 12.50 Uhr war die Frau auf der Wuppertaler Straße in Bochum in Richtung Wattenscheid unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen rutschte die Frau unmittelbar hinter der Einmündung Kolkmannskamp mit ihrem Krad auf regennasser Fahrbahn aus und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Frau zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

