Polizei Bochum / Alleinunfall in Witten - 24-jähriger Radfahrer ...

Alleinunfall in Witten - 24-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Witten - Am Sonntagmorgen, 2. September, um 10 Uhr ist ein 24-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad auf der Dirschauer Straße in Witten gestürzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Aus welchem Grund der 24-Jährige gestürzt ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariat 1 hierzu dauern aktuell an.

