Polizei Bochum / Arbeitsunfall auf Wittener Baustelle

Arbeitsunfall auf Wittener Baustelle

Witten - Am 31. August, gegen 19.10 Uhr, kam es in Witten an der Wittener Straße 170 zu einem Arbeitsunfall. Aus noch nicht geklärtem Grund kam es auf einer Baustelle in der Fahrerkabine eines Baggers zu einer Verpuffung. Dadurch erlitt ein 48-jähriger Herner Bauarbeiter schwere Brandverletzungen. Beim Aussteigen aus der mehrere Meter oben befindlichen Kabine stürzte der Mann und zog sich Sturzverletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr. Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

