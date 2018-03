Polizei Bochum / Aufmerksamer Bochumer überführt zwei Diebe - ...

Aufmerksamer Bochumer überführt zwei Diebe - Krankenhausdiebstahl aufgeklärt!

Bochum - Dank eines aufmerksamen Bochumers (53) ist ein Diebstahl in einem Bochumer Krankenhaus aufgeklärt worden. Zwei Männer (19/22) konnten überführt werden.

Der 53-jährige Krankenhausangestellte befand sich am Freitag (23. März, 18 Uhr) in einem An- und Verkaufsladen an der Herner Straße. Dort erkannte er zwei Männer wieder, die am Morgen bei einem Diebstahl eines Arztkittels im Krankenhaus angetroffen wurden. Nun hatten die Männer einen Monitor dabei, den sie in dem Geschäft veräußern wollten. Der Krankenhausangestellte "identifizierte" den Monitor - ein solcher Bildschirm wurde ebenfalls im dortigen Hospital erbeutet - und rief die Polizei.

Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, und gegen den 22-jährigen Duisburger dauern im Bochumer Kriminalkommissariat 31 weiter an.

