Polizei Bochum / Auto erfasst Fußgängerin an Grundstückseinfahrt

Auto erfasst Fußgängerin an Grundstückseinfahrt

Herne / Recklinghausen - In den Morgenstunden des gestrigen 30. Oktober ist es in Herne an der Altenhöfener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin (52) von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde.

Gegen 9 Uhr befuhr eine 39-jährige Recklinghäuserin mit ihrem Auto die Altenhöfener Straße in südliche Richtung und bog links in eine Grundstückseinfahrt ein. Dabei wurde die Fußgängerin erfasst und stürzte zu Boden.

Die 52-jährige Hernerin wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

