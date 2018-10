Polizei Bochum / Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Bochum - In der Nacht vom 21. auf den 22. September wurden im Bereich der Dorstener Straße 425 in Bochum mehrere Pkw beschädigt. Bis dato sind durch das zuständige Kriminalkommissariat 31 sechs Anzeigen aufgenommen worden. Die Fahrzeuge waren auf den Parkplätzen des Hannibal-Centers von Besuchern einer nahegelegenen Diskothek abgestellt worden. Bisher liegen noch keine Hinweise auf die Täter vor. Wer in der genannten Tatnacht verdächtige Feststellungen im Bereich der Parkplätze gemacht hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-8133 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

