Polizei Bochum / Autos und Motorrad kollidieren auf der Bessemer ...

Autos und Motorrad kollidieren auf der Bessemer Straße - ein Schwerverletzter (44)

Bochum - Am vergangen Freitag, den 18. Mai, kam es in der Bochumer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Dabei wurde der Kradfahrer, ein 44-jähriger Herner, schwer verletzt und stationär zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Ein 26-jähriger Bochumer Autofahrer befuhr um 23.15 Uhr die Hattinger Straße in Richtung Bessemer Straße. Er wollte nach links in die Maxstraße abbiegen. Der 44-Jährige Motorradfahrer befuhr die Bessemer Straße in Richtung Alleestraße. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Kradfahrer wurde über das Auto geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

