Polizei Bochum / Bei Verkehrskontrolle Drogen gefunden - Festnahme

Bei Verkehrskontrolle Drogen gefunden - Festnahme

Bochum - Am gestrigen 23.10., gegen 15.45 Uhr, wurden Bochumer Polizeibeamte im Bereich Herner Straße / Hofsteder Straße auf einen Pkw aufmerksam. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde das Fahrzeug angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass einer der Insassen, ein 30-jährige Essener, etwa ein Kilogramm Marihuana in einer Tasche dabei hatte. Der Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen des Bochumer Fachkommissariats für Betäubungsmitteldelikte (KK14) dauern an.

