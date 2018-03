Polizei Bochum / Bilanz eines Verkehrsunfalls in Herne: vier ...

Bilanz eines Verkehrsunfalls in Herne: vier beschädigte Autos und 40.000 Euro Sachschaden - Verursacher flüchtet

Herne - Zu einem Unfall der besonderen Art ist es heute (31. März) in den frühen Morgenstunden in Herne gekommen. Ein BMW kollidierte mit drei parkenden Pkw. Der Fahrer (20) flüchtete, es entstand hoher Sachschaden - verletzt wurde niemand.

Gegen 4:40 Uhr war ein mit mehreren Personen besetzter BMW auf der Cranger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 28 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Pkw, der wiederum auf zwei weitere parkende Pkw geschoben wurde. Bei der Aufprallserie wurden beide Airbags im BMW ausgelöst. Die Insassen des BMW flüchteten zu Fuß in Richtung Juliastraße.

Ein Anwohner, der durch den enormen Lärm aufmerksam geworden war, informierte die Polizei. Dabei hieß es anfänglich, dass eine Person eingeklemmt sei. Deswegen wurde zusätzlich die Feuerwehr alarmiert. Tatsächlich wurde niemand eingeklemmt.

Der Polizei gelang es im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen drei Insassen des BMW aufzugreifen, darunter den Fahrzeughalter, einen 20-jährigen Herner.

Der BMW wurde sichergestellt. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Die Cranger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

