Polizei Bochum / Bochum, Bottrop, Haltern am See / Tritte und ...

Bochum, Bottrop, Haltern am See / Tritte und Pfefferspray - Polizei fahndet mit Lichtbild

Bochum, Bottrop, Haltern - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4016789), kam es am 23. Juli 2018 zu einem räuberischen Diebstahl auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt in Herne. Mit richterlichem Beschluss liegt nur ein Lichtbild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass sich der Tatverdächtige auch in Bottrop oder Haltern am See aufhält. Wer kennt den abgebildeten Mann? Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

