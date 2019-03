Polizei Bochum / Bochum / Brutaler Raubüberfall auf 91-Jährige - ...

Bochum / Brutaler Raubüberfall auf 91-Jährige - Straßenräuber (59) in Untersuchungshaft!

Bochum - Wie bereits an dieser Stelle berichtet, kam es am 9. Februar 2019 in Bochum-Hofstede zu einem brutalen Überfall auf eine betagte Seniorin (91).

Gegen 12.15 Uhr war die ältere Dame auf dem Verbindungsweg zwischen der Herner Straße und dem Studentenwohnheim an der Westhoffstraße unterwegs.

Unvermittelt bekam die Bochumerin einen heftigen Schlag gegen den Hinterkopf und stürzte zu Boden. Der Straßenräuber entriss der Rentnerin nach einer Rangelei die Handtasche und flüchtete damit in Richtung Westhoffstraße.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 91-Jährige nach dem Überfall zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen konnten die Beamten aus dem Bochumer Kriminalkommissariat 31 die dringend tatverdächtige Person zunächst namentlich ausfindig machen. Es handelt sich um einen einschlägig polizeibekannten Mann (59), der in Bochum keinen festen Wohnsitz hat. Ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wurde erwirkt.

In den Mittagsstunden des gestrigen 6. März nahmen Düsseldorfer Polizeibeamte den 59-Jährigen in der Landeshauptstadt fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

