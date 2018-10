Polizei Bochum / Bochum / Dringende Warnung! - Anrufe von ...

Bochum / Dringende Warnung! - Anrufe von "Falschen Polizisten" überfluten Bochum

Bochum - Achtung, Achtung hier spricht die "Richtige Polizei"! Seit einigen Tagen steht Bochum in einer bislang noch nicht dagewesenen Wucht im Visier von dreisten Trickbetrügern.

Hunderte von Bürgerinnen und Bürger haben bislang Anrufe von "Falschen Polizeibeamten" erhalten - auch am heutigen 25. Oktober.

Viele Personen meldeten sich danach über den Notruf "110" bei der Leitstelle und brachten die Betrugsversuche zur Anzeige.

Heute ist uns bislang zum Glück kein Fall bekannt, bei denen wieder Tausende von Euros an die Kriminellen übergeben worden sind.

Bleiben sie misstrauisch und vorsichtig - die Anrufe der schauspielerisch talentierten "Falschen Polizisten" könnten heute und in den nächsten Tagen in Bochum weitergehen, aber auch in Herne, Witten oder einer anderen Stadt im Ruhrgebiet!

Und nochmals: Die Polizei erfragt die Vermögensverhältnisse nicht - weder per Telefon noch an der Haus- oder Wohnungstür. Und dass unsere Telefonnummern, wie hier z.B. die Vorwahl mit der "110", grundsätzlich nicht übertragen werden, sollte man sich ganz fest einprägen und weitererzählen!

