Polizei Bochum / Bochum / Feuerlöscher ins U-Bahn-Gleisbett ...

Bochum / Feuerlöscher ins U-Bahn-Gleisbett geworfen! - Wer kennt diese beiden Männer?

Bochum - Wie bereits berichtet, trieben zwei noch nicht ermittelte Täter am 2. Dezember 2018 (Sonntag), gegen 2.30 Uhr, ihr Unwesen in der U-Bahnanlage "Musikforum" in Bochum.

Sie entrissen zunächst einen an der Wand befestigten Feuerlöscher und besprühten den Boden sowie den Deckenbereich mit Löschschaum. Als sie mit dieser "Sauerei" fertig waren, warfen die Kriminellen den Löscher ins Gleisbett.

Nur einem aufmerksamen U-Bahn-Fahrer ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist! Der Fahrer entnahm den Gegenstand aus der Fahrspur und beseitigte die Gefahr.

Wäre eine Bahn über den Feuerlöscher gefahren, hätte ein hoher Sachschaden entstehen können. Auch eine Entgleisung der Straßenbahn und eine damit einhergehende Gefährdung der Insassen waren möglich.

Eine Überwachungskamera hat den gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr aufgezeichnet.

Mit einem richterlichen Beschluss sind diese Aufnahmen nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Bochumer Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 / 909-5289 (innerhalb der Bürodienstzeiten, außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Hinweise auf die beiden Männer.

