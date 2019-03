Polizei Bochum / Bochum / Handy des Kioskbesitzers geraubt - Wer ...

Bochum / Handy des Kioskbesitzers geraubt - Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Bochum - Am gestrigen Sonntagnachmittag (17. März) ist es zu einem Handy-Raub im Bochumer Stadtteil Hofstede gekommen.

An dem an der Poststraße 197 gelegenen Kiosk hielt sich gegen 16.15 Uhr ein bisher unbekannter Mann auf. Dieser konsumierte dort alkoholische Getränke und belästigte nach Angaben des Kioskbesitzers seine Kunden. Als der Besitzer ein Foto mit seinem Handy von ihm machen wollte, riss der Unbekannte das Mobiltelefon aus dessen Hand und rannte davon. Den Tatverdächtigen holte er kurz darauf ein - bei einem körperlichen "Gerangel" stürzte der Besitzer zu Boden. Der Handy-Räuber flüchtete über die Dorstener Straße in Richtung des Hannibal Centers.

Der tatverdächtige Mann, augenscheinlich "Osteuropäer", ist zwischen 170 und 180 cm groß, hat eine normale Statur, kurze blonde Haare, über dem rechten Auge eine Narbe und trug eine schwarze Jacke sowie eine blaue Hose. Er führte eine gefüllte Einkaufstüte mit sich.

Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Nicole Schüttauf Telefon: 0234 909 1024 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/