Polizei Bochum / Bochum/Herne/Witten / Handysucht am Steuer - 34 ...

Bochum/Herne/Witten / Handysucht am Steuer - 34 Autofahrerinnen und Autofahrer konnten es nicht lassen!

Bochum - Gegen 19 Uhr am gestrigen 20. September ist die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" auch in Bochum, Herne und Witten zu Ende gegangen.

An mehreren Kontrollstellen waren die Augen unserer eingesetzten Polizeibeamten gezielt auf die Verkehrsteilnehmer gerichtet, die ein Handy oder andere mobile Geräte am Steuer oder am Lenker benutzen.

Und trotz der umfangreichen Ankündigung in den Medien, haben wir an diesem Tag 34 Autofahrerinnen und Autofahrer "erwischt", die es nicht lassen konnten, das Handy während der Fahrt zu benutzen. Auf sie kommen jetzt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

In Bochum stellten wir 23, in Herne fünf und in Witten sechs Handyverstöße fest.

Darüber hinaus hatten 26 Autofahrer in Bochum den lebensrettenden Gurt nicht angelegt. In Herne waren es 16 und in Witten sieben.

Und noch einmal ganz deutlich: "Keine WhatsApp, keine Instastory, keine Sprachnachricht und kein Anruf ist so wichtig, dass man dafür das eigene Leben aufs Spiel setzt und andere gefährdet. Das gilt für Autofahrer genauso wie für Radfahrer!"

Unsere Überprüfungsaktionen auf den Straßen von Bochum, Herne und Witten gehen natürlich weiter - jeden Tag im normalen Streifendienst.

