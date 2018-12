Polizei Bochum / Bochum / Kurz vor Ladenschluss! - Bewaffneter ...

Bochum / Kurz vor Ladenschluss! - Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt im Bochumer Uni-Center

Bochum - Am gestrigen 1. Dezember (Samstag), gegen 21.50 Uhr, überfielen zwei noch unbekannte Räuber den Supermarkt an der Querenburger Höhe 149 (Uni-Center) in Bochum.

Die beiden maskierten Männer bedrohten zwei Angestellte mit Messern und forderten die Herausgabe des Bargeldes.

Mit der Beute flüchteten die Kriminellen zu Fuß in Richtung Hustadtring/Vormholzstraße.

Die Männer, augenscheinlich Südländer, sind 170 groß, dunkelhäutig, schlank und trugen Winterbekleidung. Auf der blauen Fleecejacke eines der beiden Supermarkträuber befand sich ein Eishockey-Emblem.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Männern blieb bislang erfolglos.

Das ermittelnde Bochumer Raubkommissariat (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 4135 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Volker Schütte Telefon: 0234-909 1021 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/