Polizei Bochum / Bochum / Ohne Helm! - Auch Mountainbike-Fahrer ...

Bochum / Ohne Helm! - Auch Mountainbike-Fahrer nach Sturz ins Krankenhaus

Bochum - Am heutigen 27. Mai berichtete ich bereits von zwei Verkehrsunfällen in Witten und Herne, bei denen Radfahrer, die keinen Helm trugen, verletzt worden sind. Und auch in Bochum-Querenburg kam es am Wochenende zu einem Unfall dieser Art.

Am 26. Mai (Samstag) war ein Mountainbike-Fahrer (30) gegen 8.10 Uhr auf der abschüssigen Straße "Auf dem Kalwes" in Richtung Konrad-Suse-Straße unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Bochumer die Kontrolle über das Rad, fuhr gegen einen Bordstein und kam dadurch zu Fall.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den über Schwindel und Schmerzen klagenden 30-Jährigen, der keinen Fahrradhelm getragen hat, zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

