Polizei Bochum / Bochum / Raubüberfall unter Bekannten - ...

Bochum / Raubüberfall unter Bekannten - Bochumer nach Messerstich ins Krankenhaus

Bochum - Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und der Polizei

Am heutigen 26. September, gegen 0.15 Uhr, drangen zwei Bochumer (19/22) gewaltsam in die Wohnung eines an der Straße "Freigrafendamm" in Bochum lebenden Bekannten (21) ein.

Hier entwendeten sie den Laptop des anwesenden Mieters und flüchteten.

Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden tatverdächtigen Personen gegen 0.40 Uhr an der Goerdtstraße angetroffen und festgenommen werden.

Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige eine Stichverletzung im Rücken aufweist. Diese wurde ihm nach ersten Ermittlungen von dem Wohnungsinhaber im Rahmen der Auseinandersetzung mit einem Messer zugefügt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwerverletzten Bochumer in ein örtliches Krankenhaus. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen wenig später auch den Mieter der Wohnung fest.

Noch in der Nacht begannen Staatsanwalt Danyal Maibaum und die von Kriminalhauptkommissar Michael Weirich geleitete Mordkommission VI mit der Ermittlungsarbeit.

In den frühen Nachmittagsstunden wurden der 19- und 22-jährige Tatverdächtige wieder entlassen, da keine Flucht- und Verdunklungsgefahr vorliegen.

Auch der 21-Jährige konnte das Polizeipräsidium wieder verlassen, da nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen eine Notwehr als Rechtfertigungsgrund nicht auszuschließen ist.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Volker Schütte Telefon: 0234-909 1021 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/