Polizei Bochum / Bochum / Wattenscheid Betagter Autofahrer und ...

Bochum / Wattenscheid Betagter Autofahrer und Zeugen nach Unfall in Wattenscheid gesucht!

Bochum - Nach einem Verkehrsunfall am 21. November suchen die Sachbearbeiter des Bochumer Verkehrskommissariates vor allem einen Autofahrer. Der Mann, er wird auf etwa 80 Jahre geschätzt, war mit einem kleinen, viertürigen Auto unterwegs.

Gegen 16.40 Uhr befand sich eine 84-jährige Wattenscheiderin zu Fuß auf dem linken Gehweg des Sachsenring. Kurz vor dem Kreisverkehr auf der Westenfelder Straße überquerte die betagte Frau eine Stichstraße (namentlich Westenfelder Straße) in Richtung der Höntroper Sparkasse.

Der Fahrer des Kleinwagens bog zu diesem Zeitpunkt aus dem Kreisverkehr in den Sachsenring. Beim Versuch, weiter in die Stichstraße abzubiegen, fuhr er die 84-Jährige an.

Man verständigte sich darauf, "es dabei zu belassen" und den Unfall der Polizei nicht zu melden.

Zeugen sowie der unbekannte Autofahrer wollten die Frau nach Hause bringen. Dieser Aufgabe nahm sich ein weiter Unbekannter, möglicherweise auch einer der Zeugen, an.

Die ältere Dame erhielt gegen 20 Uhr Besuch eines Angehörigen. Der fand sie mit starken Schmerzen auf der Couch liegend und veranlasste den Transport durch Rettungskräften in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des viertürigen Kleinwagen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Bitte wenden sie sich unter der Rufnummer 0234/909-5206 an die Fachdienststelle.

