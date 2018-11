Polizei Bochum / Bochum / Wattenscheid Einbrecher schlachten ...

Bochum / Wattenscheid Einbrecher "schlachten" Sparschwein - Zeugen gesucht!

Bochum - Ein zerbrochenes Sparschwein und ein aufgehebeltes Küchenfenster in Bochum-Eppendorf sind Zeugen eines Einbruchs. Kriminelle kletterten in der Zeit zwischen dem 29. und 31. Oktober in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Buernacker". Dort durchsuchten die Kriminellen Schränke und Wohnräume (11 bis 07.15 Uhr). Ihre Beute "schlachteten" sie draußen, entnahmen das gesparte Geld und ließen die Scherben auf einem Nachbargrundstück zurück. Wer hat, nahe der Holzstraße, Unbekannte bemerkt? Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum / Pressestelle Thomas Kaster Telefon: 0234 909 1025 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/