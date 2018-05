Polizei Bochum / Bochum/Wattenscheid / Nächtliche ...

Bochum/Wattenscheid / Nächtliche Geldautomatensprengung - Zwei Männer flüchten mit Kleinkraftrad

Bochum - "Geldautomatensprengung an der Westenfelder Straße 203 in Bochum-Höntrop!"

Nach diesem Funkspruch fuhren Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden des heutigen 25. Mai sofort zu der Örtlichkeit. Dabei handelt es sich um die Räumlichkeit einer Bankfiliale, in der nur obiger Geldautomat steht.

Zeugen hatten dort gegen 4.10 Uhr einen lauten Knall gehört. Wenig später beobachteten sie zwei Männer, die mit der Beute auf einem Kleinkraftrad in Richtung Wikingerstraße flüchteten.

Die beiden Personen, die keine Helme trugen und eine schwarze Tasche mitführten, hatten sich zuvor in einer osteuropäischen Sprache unterhalten. Die Kriminellen, von denen einer ca. 175 cm groß und stabil ist, trugen dunkle Kapuzenpullover.

In die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen war auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers eingebunden. Durch die Sprengung wurde der Automat erheblich beschädigt.

Gegen 5.50 Uhr wurde in dem Park an der Straße "An der Holtbrügge" in Bochum-Weitmar ein brennender Motorroller gefunden. Noch steht es nicht fest, ob es sich dabei um das Fluchtfahrzeug handelt.

Die Ermittler aus dem Bochumer Kriminalkommissariat 13 bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Volker Schütte Telefon: 0234-909 1021 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/