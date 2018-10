Polizei Bochum / Bochum / Wattenscheid Raub auf Wattenscheider ...

Bochum / Wattenscheid Raub auf Wattenscheider Tankstelle schnell geklärt - Beute wieder da!

Bochum - Am 27. Oktober ging auf der Einsatzleitstelle der Polizei ein Notruf ein. Der Mitarbeiter einer Tankstelle an der Berliner Straße 96 in Wattenscheid gab um 5 Uhr an, überfallen worden zu sein. Die Tat: Ein Krimineller hatte sich in Begleitung eines Hundes auf unbekannte Weise Zugang in den Verkaufsraum verschafft. Er ging den Angestellten aggressiv und höchst bedrohlich an. Dem Räuber wurden Bargeld, Zigaretten und ein Feuerzeug ausgehändigt. Er flüchtete vom Tankstellengelände. Dank der guten Täterbeschreibung und der sofortigen Fahndung seitens der Polizei hatte seine Flucht jedoch ein schnelles Ende. Der Mann wurde auf einen nahen Feldweg angetroffen und machte zunächst widersprüchliche Angaben. Als die Polizisten aber Kleidungsstücke, Zigaretten und Bargeld fanden, räumte der alkoholisierte 32-jährige Bochumer die Tat ein. Er wurde festgenommen und zur örtlichen Wache gebracht. Bei seiner Durchsuchung kam in einem seiner Schuhe das restliche Bargeld zum Vorschein. Nach Beendigungen der ersten Maßnahmen wurde der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft "nach Hause entlassen".

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum / Pressestelle Thomas Kaster Telefon: 0234 909 1025 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/