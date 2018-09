Polizei Bochum / Bochum / Wattenscheider verletzt ...

Bochum / Wattenscheider (46) verletzt Mitbewohner (30) mit Messer schwer - Untersuchungshaft!

Bochum - Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und der Polizei

In den Morgenstunden der gestrigen 4. September wurden der Rettungsdienst und die Polizei zu der Obdachlosenunterkunft an der Hohensteinstraße in Wattenscheid gerufen.

Dort war es gegen 8 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern (30/46) gekommen. Dabei griff der 46-Jährige den Mitbewohner mit einem Küchenmesser an und fügte ihm Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den schwerverletzten 30-Jährigen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Akute Lebensgefahr besteht zurzeit nicht.

Der dringend Tatverdächtige konnte von den Wattenscheider Polizeibeamten noch in der Unterkunft festgenommen werden. Wenig später übernahm die von Kriminalhauptkommissar Kruck geleitete Mordkommission III die weiteren Ermittlungen.

Auf Antrag von Staatsanwalt Maibaum wurde der 46-Jährige am heutigen 5. September bei Gericht vorgeführt. Hier ordnete ein Richter die Untersuchungshaft an.

