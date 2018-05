Polizei Bochum / Bochum / Wohnungseinbrüche an der Franz- und ...

Bochum / Wohnungseinbrüche an der Franz- und Steeler Straße - Zeugen gesucht!

Bochum - Am gestrigen 16. Mai kam es an der Franzstraße in Bochum zu einem Wohnungseinbruch.

Im Zeitraum zwischen 7.30 und 13.50 Uhr begaben sich die Kriminellen in die vierte Etage des Mehrfamilienhauses und hebelten die Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie mehrere Armbanduhren.

Ebenfalls an diesem Mittwoch versuchte eine noch unbekannte Person, in eine Erdgeschosswohnung an der Steeler Straße in Wattenscheid einzubrechen.

Als eine Bewohnerin gegen 22.30 Uhr auf die Tat aufmerksam wurde, flüchtete der Einbrecher vom Balkon der Wohnung.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Volker Schütte Telefon: 0234-909 1021 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/