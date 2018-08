Polizei Bochum / Bochumer Kradfahrer nach Auffahrunfall ...

Bochumer Kradfahrer (32) nach Auffahrunfall schwer verletzt

Bochum - Nach einem Auffahrunfall ist ein 32-jähriger Bochumer am 18. August, gegen 18 Uhr, schwer verletzt worden. Was war passiert? Ein 30-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Pkw in Bochum auf der Markstraße in Richtung Heinrich-König Straße. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Steinknapp musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 32-jährige Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizei Bochum newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11530 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11530.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Marco Bischoff Telefon: 0234 9091022 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/