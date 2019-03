Polizei Bochum / Bochumer stürzt mit Leichtkraftrad

Bochumer (16) stürzt mit Leichtkraftrad

Bochum - Am gestrigen 18. März, gegen 7.15 Uhr, kam es in Bochum auf dem Munscheider Damm zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Bochumer fuhr hier mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Wattenscheid. Im Bereich Munscheider Damm 138 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Zweirad rutschte in den Gegenverkehr und beschädigte dort den Heckbereich eines fahrenden Pkw. Der junge Mann verletzte sich leicht und wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

