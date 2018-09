Polizei Bochum / Bochumerin beraubt

Bochumerin (48) beraubt

Bochum - Am 28. September, gegen 16.30 Uhr, kam es auf dem Gustav-Heinemann-Platz in Bochum zu einem Handtaschenraub. Eine 48-jährige Bochumerin war hier unterwegs, als sich ihr zwei unbekannten Räuber näherten. Diese rissen der Frau von hinten die Handtasche von der Schulter. Die Bochumerin stürzte und die Kriminellen konnten in unbekannte Richtung flüchten. Die beiden männlichen Täter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und circa 175cm groß. Einer trug einen roten Pullover und eine weiße Mütze. Der zweite Angreifer einen schwarzen Kapuzenpulli. Beide sprachen in einer arabischen Sprache. Das Bochumer Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

