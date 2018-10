Polizei Bochum / Brand einer ehemaligen Bäckerei

Brand einer ehemaligen Bäckerei

Herne - Meldungseingang: Samstag, 13.10.2018, 15:25 Uhr Zum o.g. Zeitpunkt erhielt die Polizei von mehreren Meldern Kenntnis, daß die ehemalige Bäckerei Am Berg / Kampstr. brennen würde. Das unbewohnte, nicht mehr bewirtschaftete Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Der Brandort wurde von der Feuerwehr Herne gelöscht. In dem Gebäude wurde auch ein Trafoschrank der Stadtwerke Herne in Mitleidenschaft gezogen und deshalb mußte für die Prüfung der Funktionsfähigkeit kurzfristig der Strom im Umfeld des Brandortes abgeschaltet werden. Die Höhe des Gebäudeschadens kann zur Zeit nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

