Polizei Bochum / Brand in Mehrfamilienhaus Bochum-Ehrenfeld

Brand in Mehrfamilienhaus Bochum-Ehrenfeld

Bochum - Am Montag, den 30.04.2018, meldet die Feuerwehr gegen 23:52 Uhr, eine Rauchentwicklung aus dem Keller des Mehrfamilienhauses Hattinger Str. 95 in Bochum. Aufgrund der Rauchentwicklung sollten mehrere Personen eingeschlossen sein. Die bereits vor Ort eingetroffene Feuerwehr rettete Leute über Drehleitern. Die Hattinger Straße wurde in Höhe der Hunscheidtstraße für die Rettungs- und Löscharbeiten bis gegen 01:47 Uhr gesperrt. Es wurden 7 Leute mit Rauchgasvergiftung nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die restlichen Bewohner wieder das Haus betreten. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

