Polizei Bochum / Cannabisanbau statt Wohnungseinbruch

Cannabisanbau statt Wohnungseinbruch

Bochum-Werne - Polizeibeamte der Polizeiwache Ost wurden am heutigen Samstag gegen 11:15 Uhr zu einem vermuteten Wohnungseinbruch in Bochum-Werne gerufen. Die Vermieterin hatte Beschädigungen an der Eingangstür der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Am Einsatzort angekommen stellten die Beamten allerdings fest, dass in der Dachgeschosswohnung offenkundig nicht gewohnt, sondern Cannabis angebaut worden war. Hierzu waren die Räume mit Um- und Einbauten für Beleuchtung und Belüftung der Planzen versehen worden. Vom Mieter fehlt aktuell jede Spur. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

