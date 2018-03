Polizei Bochum / Dank aufmerksamer Zeugin: Reifendieb gestellt!

Dank aufmerksamer Zeugin: Reifendieb gestellt!

Wattenscheid - Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass Beamte der Polizei Bochum am Mittwoch, 14. März, einen Reifendieb vorläufig festnehmen konnten.

Am frühen Morgen hatte eine Frau gegen 4.20 Uhr von ihrem Fenster aus einen Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Propst-Hellmich-Promenade in Wattenscheid an einem Wagen hantieren sehen. Die hinzugerufenen Beamten konnten dort einen 33-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig festnehmen. Er war offensichtlich dabei, die Reifen des Wagens zu stehlen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurden auch zwei verbotene Messer sichergestellt. Diese hatte der Mann bei sich.

Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen dauern an.

