Polizei Bochum / Die seit gestern vermisste Olinda L. aus Bochum ...

Die seit gestern vermisste Olinda L. aus Bochum ist wieder zurück

Bochum - Die vermisste Olinda L. (75) aus Bochum ist seit heute (2. Juni) circa 11.20 Uhr zurück.

Mit Pressemitteilung vom Vortag berichteten wir an dieser Stelle (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3959080) über die aus dem Altenheim an der Goerdtstraße vermisste Seniorin. Diese kehrte selbstständig wieder zurück. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingewiesen.

Die Medienvertreter werden gebeten, das mit zuvor genannter Pressemitteilung veröffentlichte Foto nicht mehr zu verwenden. Danke für die Unterstützung!

Für etwaige Rückfragen steht die Leitstelle unter der Rufnummer (0234) 909-0 zur Verfügung.

