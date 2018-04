Polizei Bochum / Duisburg/Herne: Steuerhaus geriet vor Brücke - ...

Duisburg/Herne: Steuerhaus geriet vor Brücke - Schiffsführer verletzt

Duisburg, Herne - Das Steuerhaus eines ungeladenen Tankmotorschiffs ist am Montag (9. April) gegen 20:30 Uhr auf dem Rhein-Herne-Kanal vor die Wanne-Herner-Eisenbahnbrücke gestoßen. Der Schiffsführer (60) verletzte sich und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde das Dach des Steuerhauses in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Schadenshöhe rund 100.000 Euro beträgt. Die Brücke musste nicht gesperrt werden. Die WSP hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

