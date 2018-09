Polizei Bochum / Dumm gelaufen: Hernerin fährt zu schnell, steht ...

Dumm gelaufen: Hernerin fährt zu schnell, steht unter Drogen und hat auch noch welche dabei

Herne - Zu schnell gefahren und in auffälliger Weise gebremst. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 40-jährige Frau aus Herne unter Drogen stand und auch noch "Reserven" mitführte.

20 km/h zu schnell war eine Hernerin am Donnerstag, 27. September, mit ihrem Auto auf der Holsterhauser Straße in Herne unterwegs. Als die Pkw-Fahrerin dann auch noch "auffällig" bremste, reichte es den Kollegen des Verkehrsdienstes. Sie hielten die Frau kurz nach 14 Uhr an. Bei der anschließenden Überprüfung unter Zuhilfenahme eines Drogenvortests stellten die Beamten fest, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Mit der Folge, dass ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte. Aber damit nicht genug: Auf der Fahrt im Streifenwagen versuchte die Hernerin, mitgeführte Substanzen "verschwinden zu lassen". Zur Überraschung der Polizeibeamten waren diese in der gelben Plastikhülle eines ziemlich bekannten Schokoladenei-Herstellers versteckt.

Das Verwarnungsgeld wegen des Geschwindigkeitsverstoßes rückt bei der Kette von Vergehen vorerst in den Hintergrund. Das macht es aber nicht besser, denn nun erwartet die Frau ein hohes Bußgeld, eine Strafanzeige sowie ein möglicher Entzug der Fahrerlaubnis durch die Straßenverkehrsbehörde.

