Polizei Bochum / Ein Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt zu ...

Ein Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt zu einem Unfall wurde selber in einen Unfall verwickelt

Herne - Auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten verunglückte am Freitagabend (24.8.) ein mit Blaulicht und Martinshorn zum Unfallort eilender Streifenwagen auf der Holsterhauser Straße. Eine 18-jährige Hernerin hatte den von hinten herannahenden Streifenwagen offenbar nicht wahrgenommen und kollidierte beim Abbiegen mit diesem. Dabei verletzte sich die junge Hernerin. Der 38-jährige Fahrer des Streifenwagens blieb unverletzt.

Gegen 18.30 Uhr war ein Streifenwagen der Polizeiwache Herne mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Verkehrsunfall auf der Holsterhauser Straße in unmittelbarer Nähe der Straße Regenkamp unterwegs. Bei diesem Unfall sollte sich eine Pkw-Fahrerin verletzt haben und regungslos im Auto befinden. Der 38-jährige Polizeibeamte befuhr die Holsterhauser Straße stadtauswärts. Aufgrund eines Rückstaus wich er auf die Gegenfahrbahn aus, um an diesem vorbeizufahren. Zu diesem Zeitpunkt war die Gegenspur frei, weil durch den Verkehrsunfall kein Fahrzeugverkehr mehr in Richtung stadteinwärts floss. Während der Streifenwagen die im Rückstau befindlichen Fahrzeuge passierte, bemerkte eine darin wartende 18-jährige Hernerin den herannahenden Einsatzwagen nicht und versuchte nach links in die Gräffstraße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Streifenwagen und drängte diesen nach links ab. Dadurch prallte der Funkstreifenwagen noch frontal gegen ein Hinweisschild. Danach kam er zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihre beiden Mitfahrer (17/18) blieben ebenso unverletzt wie der Polizeibeamte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei dem ursprünglichen Verkehrsunfall war eine 77-jährige Hernerin mit ihrem Pkw auf der Holsterhauser Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Nach Zeugenaussagen beschleunigte die Hernerin ihren Pkw ungefähr in Höhe der Straße Regenkamp ohne ersichtlichen Grund, wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen und fuhr dann einem vorausfahrenden Pkw auf. Dessen Fahrer, ein 46-jähriger Gelsenkirchener, hatte keine Chance den Unfall zu verhindern. Die 77-Jährige verletzte sich schwer und wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro. Die Unfallstelle wurde bis circa 19.35 Uhr in Fahrtrichtung Herne-Mitte gesperrt.

