Polizei Bochum / Einbrecher im Kindergarten am Regenkamp - ...

Einbrecher im Kindergarten am Regenkamp - Zeugen gesucht!

Herne - Zwischen dem 28. und 29. November brachen Unbekannte in Herne-Süd in den Kindergarten am Regenkamp ein. In der Zeit von 19 bis 6.45 Uhr überkletterten die Unbekannten zunächst die Umfriedung und hebelten zwei Fenster auf. Im Kindergarten öffneten sie diverse Schränke und stahlen zwei Musik-Kompaktanlagen sowie eine Kamera. Wer hat Verdächtige bemerkt? Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

