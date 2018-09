Polizei Bochum / Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld - Zeugen ...

Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht!

Herne - Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten Einbrecher ins Innere einer Wohnung in Wanne-Süd. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, 24. September, zwischen 17 und 22.30 Uhr. Die Täter durchsuchten die Wohnung an der Straße "Am Vogelsang" und flüchteten schließlich. Ihre Beute: Schmuck und Bargeld.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum Pressestelle Jens Artschwager Telefon: 0234 909 1023 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de https://www.polizei.nrw.de/bochum/